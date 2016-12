Riviera romagnola con pigiama party di mezza estate: Rimini in corsa per battere il record del mondo

Sarà il pigiama party più grande del mondo quello in programma sulla Riviera romagnola sabato 13 agosto. Con la loro festa "solo per minori", gli organizzatori di Italia in miniatura tentano di battere il record mondiale dei baby "party in pigiama": 2004 partecipanti. Le ultime edizioni, battezzate "Figli delle stelle in pigiama", hanno coinvolto poco meno di 3mila partecipanti. Il massimo storico sembra quindi a portata di mano.