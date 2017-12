Riuscite a salire il "gradino invisibile" come in questo video?

Di mode che contagiano il web, diventando virali in poco tempo, se ne susseguono tante. Questa volta è il turno di una challenge all'apparenza facile ma per la quale è necessaria molta pratica: si tratta di salire un "gradino invisibile". In molti sono riusciti a vincere questa sfida, altri invece sono andati incontro al fallimento. Voi pensate di esserne in grado?