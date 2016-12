22 ottobre 2014 Putin approva l'annessione della Crimea, ma è solo un carillon molto somigliante Il premier russo è una bambola seduta alla scrivania che si muove e firma il trattato, il tutto con un sottofondo musicale da brividi Tweet google 0 Invia ad un amico

19:34 - Vedere Vladimir Putin nei panni di una bambola che si muove e firma il trattato di annessione alla Crimea può sembrare uno scherzo, ma non è esattamente così. Una società d'asta lo ha definito "un automa contemporaneo unico raffigurante un fatto politico significativo", e questo fa pensare che il carillon realizzato da Christian Bailly, creatore di bambole e burattini di fama mondiale, potrebbe essere venduto per milioni.

Appuntamento in Germania - Il premier russo indossa un completo elegante, una cravatta, scarpe di cuoio cucite a mano e impugna una piuma d'oca con cui firma l'annessione della Crimea. L'espressione mefistofelica del presidente e la musica incalzante che riproduce un valzer tipico russo, sono studiate a tavolino per creare l'effetto sperato. Dietro c'è il lungo lavoro di Bailly, che si ispira ai maestri del passato nella costruzione degli automi. Ma la bambola-Putin non è all'altezza delle tasche di molti. Per chi volesse provare ad aggiudicarsela, l'appuntamento è all'asta organizzata a Colonia in Germania il 14 e il 15 novembre.



Copyright: Auction Team Breker, Cologne, Germany