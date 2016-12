Perù, la magia del fiume bollente

Nel profondo della foresta amazzonica, in Mayantuyacu, in Perù, scorre un fiume lungo solo 6 chilometri ma dalle acque straordinariamente calde. La gente del posto lo chiama "Shanay-timpishka", "bollito con il calore del sole". La temperatura dell'acqua in alcuni punti può toccare i 100 gradi, una temperatura tale da causare ustioni di terzo grado in pochi secondi. Molti animali sfortunati, caduti nel fiume, sono morti.