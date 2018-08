Palermo, danza "sexy" con la ballerina: la moglie si avvicina e lo picchia davanti a tutti

Una scena da commedia quella accaduta sabato 18 agosto a Prizzi, in provincia di Palermo . Una ballerina professionista, Laura Evangelista , si stava esibendo in un ristorante. Durante lo spettacolo, diverse persone hanno iniziato a ballare. Tra queste due uomini, visibilmente scatenati, che hanno iniziato a ballare in modo "sexy" con la donna. Improvvisamente, la moglie di uno di loro ha fatto irruzione nel centro della pista e ha picchiato il marito, riportandolo all’ordine. Una scena che ha scatenato l’ilarità della stessa ballerina e dell’intero pubblico.

Il video è stato pubblicato su Facebook dalla ballerina ed è diventato virale in pochissimo tempo. "Faccio questo lavoro da 10 anni ma non mi era mai capitata una scena del genere. Alla fine non stava facendo nulla di male. Ancora rido se ci penso. Mi sono arrivate chiamate dalla Spagna e perfino dall'Australia. Mi ha contattato gente che non sentivo da anni, come se avessi vinto alla lotteria. Magari questa improvvisa popolarità potrà dare una svolta alla mia carriera", ha raccontato Laura a Palermo Today. Chissà invece cosa sarà capitato all’uomo…