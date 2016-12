New York, star di YouTube blocca il traffico per farsi una foto: autista gli rompe il parabrezza della Bmw

Non l'ha presa bene la star di YouTube Coby Persin, autore di numerosi scherzi (ma anche esperimenti sociali) quando ha dovuto interrompere una seduta fotografica da lui organizzata a New York. Piccolo particolare: per farsi immortalare con il suo gioiellino color oro (una Bmw i8), ha praticamente fermato il traffico della Grande Mela. E un autista spazientito ha cercato di farsi "giustizia": presa una mazza da baseball, ha spaccato il parabrezza del bolide di Coby.