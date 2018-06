Mondiali, tifoso chiede alla fidanzata di sposarlo dopo la vittoria del Messico

Una vittoria, quella del Messico contro la Germania ai Mondiali in Russia, che supera i confini del campo da calcio. Il tifoso José Saldívar infatti, forte del successo della sua nazionale, si è inginocchiato di fronte alla sua fidanzata per mostrarle l'anello e farle la fatidica proposta. Entrambi erano circondati da una folla di compatrioti in festa che ha trovato un motivo in più per fare il tifo: non sono servite parole, solo un abbraccio e un bacio per accettare. Una giornata da festeggiare non solo a livello sportivo ma anche sentimentale.