Treviso, il prete gli passa la palla: lo sposo-cestista fa canestro in chiesa

Don Francesco, parroco di Crespano del Grappa, località in provincia di Treviso, stava celebrando il matrimonio tra Mattia Riva e Marta Rosato, due giovani parrocchiani, quando all'improvviso ha chiesto ai testimoni dello sposo di portare al centro della navata un canestro. "E' una metafora del matrimonio: se farai centro, andrà bene", ha detto il prete prima di passare allo sposo, giocatore di una squadra locale, un pallone da basket. Mattia, stupito ed emozionato, ha esitato un attimo prima di lanciare la palla, realizzando poi un canestro perfetto che ha scatenato l'ovazione degli invitati.



"In realtà non avrebbe dovuto fare canestro - ha rivelato successivamente don Francesco - e i testimoni sarebbero dovuti intervenire per aiutarlo. Questo perché, a volte, nel matrimonio possono accadere degli imprevisti e per farlo funzionare è neccessario farsi aiutare da chi ci vuole bene".