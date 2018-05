Usa, la sorella si sposa e lui si propone alla fidanzata: il video è commovente

Una giornata indimenticabile sia per la sposa sia per una delle damigelle. Amie Skyler ha coronato il suo sogno ma ha voluto condividere questa gioia con suo fratello Matthew, organizzando assieme a lui una dichiarazione a sorpresa verso la sua fidanzata Savannah. Al momento del lancio del bouquet, Amie si è avvicinata alla ragazza e le ha teso i fiori: in quel momento si è fatto avanti Matthew, che nell'emozione generale si è inginocchiato e ha chiesto a Savannah di sposarlo. Qualcuno sul web ha criticato la scelta ma moltissimi hanno supportato Amie, che si è dichiarata entusiasta di contribuire alla felicità del fratello.