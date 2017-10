Modella mostra le gambe non depilate e riceve minacce di stupro

Arvida Byström, la modella e artista svedese che ha posato per una campagna pubblicitaria mostrandosi con le gambe non depilate, aveva già scatenato l'indignazione del web, che inneggiava a concezione della donna sempre perfetta e impeccabile. Alla scelta di Arvida erano seguiti commenti sgradevoli e offensivi ma la situazione è peggiorata fino a passare alle minacce di stupro, come la stessa modella denuncia pubblicamente, aggiungendo di non voler dare ascolto a queste voci e continuare la sua lotta contro gli stereotipi di genere.