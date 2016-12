Mimetizzati meglio di un camaleonte: ecco la nuova frontiera del body painting

L'opera c'è, ma non si vede. E' l'idea di un'artista americana, Trina Merry, che ha scelto Londra e le altre principali attrazioni turistiche inglesi per mettere in scena il suo nuovo progetto: prendere modelli e renderli invisibili con incredibili opere di body painting. Dopo sessioni di pittura che sono durate fino a otto ore, il risultato è sbalorditivo: la mimetizzazione è tale da far invidia a un camaleonte.