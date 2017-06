Le strade dell'Impero Romano diventano una mappa della metropolitana

Trubetskoy ha spiegato che prima di arrivare a realizzare la sua mappa metropolitana ha impiegato diverso tempo. Il cartografo, infatti, ha dovuto fare ricorso a diverse fonti: il modello "Orbis" teorizzato dall'Università di Stanford, il "Progetto Pelagios" e l'"Itinerario Antonino".



Le linee sono una combinazione di strade a cui Trubetskoy ha lasciato i nomi reali (come la via Appia o Via Militaris) e strade che, non avendo alcun nome storico, sono frutto della sua libera creatività. Il tempo necessario a percorrere tutta la linea immaginaria rimane un mistero: tutto, infatti, dipende dal mezzo di trasporto utilizzato e dal denaro a disposizione.



Affrontare un viaggio così lungo non è certo semplice. Trubetskoy, inoltre, sostiene che un altro importante fattore da tenere in considerazione è la stagione: ogni periodo dell'anno, infatti, pone le proprie sfide. In estate, ad esempio, ci vorrebbero circa due mesi di tempo per camminare a piedi da Roma a Bisanzio. Avendo a disposizione un cavallo, invece, basterebbe mese.