Le spettacolari immagini del lancio di un razzo ripreso da un satellite

È decollato dal deserto del Gobi con l'obiettivo di testare il potenziamento a combustibile solido del suo razzo OS-X1, ma il secondo lancio suborbitale della startup privata cinese OneSpace ha fatto notizia soprattutto per il punto di vista dal quale è stato ripreso. Il satellite cinese Jilin-1, in orbita 332 miglia (535 km) al di sopra della Terra, ha infatti filmato la sequenza della partenza, proponendo un punto di vista unico e molto particolare. Il razzo ha raggiunto un'altezza di 21,7 miglia (35 km), ma come annunciato dal CEO Shu Chang, OneSpace punta a lanciare il primo razzo orbitale entro la fine del 2018. Non ci resta che attendere per scoprire se anche quel decollo verrà ripreso dallo spazio.