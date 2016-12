La Gioconda in 3D per non vedenti

Nei musei la prima regola è "guardare e non toccare". Per riuscire a trasmettere la bellezza dei più grandi capolavori artistici ai non vedenti, però, bisogna aggirare questo ostacolo. E' nato così il progetto "Unseen Art", ideato da Marc Dillon, un designer finlandese che tramite una stampante in 3D ha creato una riproduzione fedele della Gioconda di Leonardo da Vinci tutta da toccare. Identica all'opera originale esposta al Louvre di Parigi, la scultura in 3D permette ai non vedenti di fare un'esperienza diretta dell'enigmatico sorriso della Monna Lisa.