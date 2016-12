L'ultimo regalo di Yoko Ono a John Lennon: il simbolo della pace umano a New York

Duemila mani incrociate che disegnano un enorme simbolo della pace a Central Park, New York, per ricordare John Lennon. E' l'ultimo regalo di compleanno che Yoko Ono ha deciso di fare al marito, nato il 9 ottobre del 1940 e ucciso 35 anni fa proprio nel cuore della Grande Mela. "John sarebbe stato molto, molto, molto scioccato da quanto sta succedendo oggi nel Mediterraneo e in Europa - ha detto Yoko Ono -. Le immagini di migliaia di persone che fuggono da persecuzioni, guerre, fame e povertà estrema lo avrebbero toccato in modo speciale. Anche lui era un emigrante".