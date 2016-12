Kickboxer e quasi mamma: Caley Reece non scende dal ring a pochi giorni dal parto

Calci e pugni sferrati come ai tempi d'oro. Gli stessi pugni e gli stessi calci dell'argento del World Combat Games del 2010. Ma con qualche chilo in più; e non solo. Perché Caley Reece , 37enne campionessa australiana di kickboxing, è alla 39ma settimana di gravidanza: si è ritirata dalle gare, ma non rinuncia agli allenamenti con il marito-coach. E il video della super-futura-mamma conquista il Web.

"Dont stop what you love", "Non fermare ciò che ami", scrive l'atleta nel post dell'ultimo video di allenamenti. "Perché c'è sempre un modo per superare tutto", aggiunge.



Grinta e velocità nelle braccia e nelle gambe non le mancano e assicura che il bimbo in grembo non corre pericoli. Certo, riconosce anche che a pochi giorni dal parto, quello filmato potrebbe essere il suo ultimo allenamento con il pancione.