Inghilterra, a 42 anni prende la patente dopo 33 tentativi e 14 istruttori diversi

Se in un primo momento non ci riesci, prova, riprova e poi provaci di nuovo. Questo motto è adatto alla sfida quasi assurda del 42enne Christian Whiteley-Mason , che come riporta il Mirror ha tentato per ben 33 volte di prendere la patente , cambiando 14 istruttori diversi e spendendo complessivamente circa 10mila sterline in 25 anni . Alla fine ci è riuscito: "Non ci posso credere di avercela fatta dopo tutti questi anni", ha detto il manager di assistenza domiciliare. "Sono ancora sotto shock!".

Christian, da Barnsley, South Yorkshire, ha avuto la sua prova nel 1992 e anche il suo marito Darren, pensando che non l'avrebbe mai passato, scherzava con lui: "Sei un incidente in attesa di accadere." E nel 2003, al 32esimo tentativo fallito, il manager aveva ammesso la sconfitta. "Ho avuto 56 lezioni con il mio primo istruttore e alla fine mi disse di rinunciarci" .



Ma Christian, che festeggia quest'anno il suo decimo anniversario di matrimonio con Darren, ha avuto sempre più esigenza di viaggiare per lavoro. "Ho dovuto prendere i taxi o fare affidamento su altre persone e mi costava una fortuna Così, nel mese di gennaio, ho deciso di riprovarci ancora una volta" e il manager finalmente ce l'ha fatta. "Sono così orgoglioso di me stesso e questo mi ha cambiato la mia vita per essere onesto. Mi sentivo come se avessi raggiunto tutto quello che volevo davvero."



Il suo motto è sempre stato "non smettere mai di crederci"