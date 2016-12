India, i dentisti che operano in strada: pochi centesimi per un intervento

In India anche un marciapiede può diventare un perfetto ambulatorio. Lo sanno bene i pazienti che si rivolgono ai celebri dentisti di strada, che svolgono operazioni anche complesse per pochi centesimi. Nessuna poltrona reclinabile, nessun dispositivo elettrico: al massimo uno sgabello di plastica e qualche pinzetta. Eppure hanno molto successo: nella città di Ludhiana, ad esempio, Surinder Singh, 67 anni, riceve i suoi pazienti da ben 40 anni.

Se sei un paziente il segreto è chiudere gli occhi e sperare che tutto vada per il verso giusto. Le condizioni igieniche in cui operano i dentisti di strada di molte città dell'India sono ai limiti della decenza. Eppure sono molti quelli che si rivolgono a loro per una semplice sbiancatura oppure per un'estrazione. Il tutto ovviamente a costi contenutissimi e con metodi "medievali".



Il "dottore da marciapiedi" Surinder Singh, 67 anni, "opera" per le vie di Ludhiana, nello stato del Punjab. Circa quarant'anni fa ha lasciato la scuola medica e ha imparato l'arte odontoiatrica da suo padre.