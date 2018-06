Nella città di Shenyang, in Cina, dipingere risaie è diventata una tradizione. Per la realizzazione vengono utilizzate tecniche di pittura tridimensionali e prospettiche: per riuscire a disegnare con colori diversi vengono usati i germogli di riso. Il dipinto più complesso, come ha detto Zhang Wanting - direttore del dipartimento di pianificazione del campo creativo di Shenyang - è stato il "Thousand-Arm Avalokitesvara", un essere che nel buddhismo rappresenta la grande compassione.