In Cina nella città di Qingdao è accaduto un evento incredibile. Una "pioggia di pesci" si è abbattuta per le strade sconvolgendo gli abitanti. A causare il bizzarro accaduto sembra sia stata una violenta tromba d'aria che ha risucchiato le creature dal mare per scaraventarle sull’asfalto e sui paraurti delle macchine. Non è la prima volta che si registra un fenomeno simile: pesci sono piovuti dal cielo nel 2017 in Messico, nella città di Tampico, e nel 2015 una pioggia di pesci ha invaso le strade di una città Thailandese.