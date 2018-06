Usa, il vento è troppo forte: i bagni chimici prendono il volo

Attimi di panico a Commerce City, in Colorado, dove una festa cittadina ha preso una piega decisamente inaspettata. L'evento infatti è stato interrotto dall'arrivo di una violenta tempesta di vento, che ha colto di sorpresa i presenti e causato numerosi danni. Le raffiche erano talmente forti da spazzare via un gazebo e lanciare letteralmente in aria due bagni chimici situati nelle vicinanze. Le immagini, riprese da un cittadino, mostrano i presenti buttarsi a terra e cercare riparo, mentre alcuni genitori tentano di proteggere i bambini facendo loro scudo con il proprio corpo. Fortunatamente non ci sono stati feriti.