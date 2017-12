Il panettone fa impazzire gli Stati Uniti

C'è chi ci aggiunge le bucce d'arancia, chi un particolare lievito madre e chi un goccio di rhum nell'impasto. Il panettone è venduto da molti anni in America, ma lentamente sta diventando una vera ossessione. Secondo il New York Times, che ha dedicato un recente articolo all'argomento, sempre più pasticceri e panettieri decidono di specializzarsi nella produzione di questo dessert, uno dei dolci simbolo del Natale Made in Italy.