Gb, Wonder Woman vietata a scuola

Wonder Woman è stata tra i supereroi-icona per intere generazioni. Ma anche lei, nonostante i superpoteri, è finita nel mirino del politically correct tanto in voga di questi tempi. Così due genitori si sono visti recapitare una lettere della scuola frequentata dalla figlia che aveva le immagini della supereroina su zaino, il portavivande, calze e scarpe. L'immagine, secondo l'istituto sarebbe "violenta".

"In linea con il codice di abbigliamento della scuola, dobbiamo chiedere che Laura non porti più questi oggetti a scuola", si legge nella lettera. Abbiamo definito 'personaggi violenti' coloro che risolvono i problemi con la violenza. I supereroi certamente rientrano in quella categoria". I genitori hanno pubblicato la lettera sui social che in poco tempo è diventata virale.