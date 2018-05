Gb, rapinatore scappa col bottino ma il vento fa volare via i soldi

Una telecamera di sorveglianza ha ripreso una scena a dir poco esilarante accaduta nella città di Droylsden, in Inghilterra. Un ladro si stava allontanando dopo aver compiuto una rapina in un negozio vicino, quando un’improvvisa folata di vento ha fatto volar via alcune delle banconote che l’uomo aveva nascosto nei pantaloni. Dopo qualche secondo, il rapinatore si è reso conto di quello che stava accadendo e ha tentato maldestramente di recuperare i soldi. Il video è stato condiviso su Youtube dalle forze dell’ordine, nella speranza di individuare il responsabile del furto.