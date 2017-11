Finlandia, 100 anni di riscaldamento globale in 30 secondi: il video

Tutti i Paesi del mondo, tutti i climi dal '900, anno dopo anno: è l'eccezionale e minuzioso lavoro di ricerca che Antti Lipponen, scienziato dell'Istituto Nazionale di Metereologia di Helsinki, ha realizzato e postato su Twitter, per schematizzare e, così, spiegare il surriscadalmento terrestre di oltre un secolo. Come la ruota di una bicicletta, lo schema è diviso nei quattro grandi continenti, quindi in sottili raggi, ognuno dei quali rappresenta una Nazione. Un'idea di grande intuitività, che dimostra come negli ultimi vent'anni, soprattutto, ci sia stato un notevole innalzamento delle temperature, circa 2 gradi centigradi, soprattutto per quanto riguarda Asia ed Europa, compresa ovviamente la nostra Italia. Un dato preoccupante, causato principalmente dall'aumento di emissioni di CO2. e che porterà a gravi conseguenze, se non si troverà il modo di ridurle.