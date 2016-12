Combatte e vince contro uno squalo

Squalo contro uomo potrebbe sessere un pronostico scontato per molti, ma non per Mark McCracken. Quest'uomo stava pescando sul suo kayak al largo della costa di Santa Barbara , in California, quando all'improvviso si imbatte in uno squalo martello che punta dritto contro di lui. Inizia un vero e proprio combattimento e, a colpi di pagaia, riesce a scoraggiare l'animale che miracolosamente si allontana.