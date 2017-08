13 luglio 2017 14:54 Codice etico per auto robotiche: una commissione stila i venti principi Tra i membri informatici, giuristi e un teologo. La prof. Viola Schiaffonati del Politecnico di Milano: “No a limiti alla ricerca, ma si scelgano con attenzione i valori da seguire”

Una commissione per stabilire l’etica dei robot che guideranno le auto del futuro. È questa l’iniziativa del ministro dei trasporti tedesco Alexander Dobrindt. Il risultato è un elenco di venti principi che i programmatori di software dovranno seguire. I membri della commissione sono stati selezionati in vari campi: non solo l’informatica, ma anche l’etica e la legge. Coinvolto anche un teologo.

Nuova prospettiva - Fino a oggi, in questo campo si era ragionato nei termini dei cosiddetti “dilemmi”: situazioni in cui il guidatore deve compiere scelte critiche che chiamano in causa i suoi valori morali. Si cercava di capire come un robot si sarebbe dovuto comportare, per esempio, se costretto a decidere se investire un pedone o gettarsi fuori strada per evitare l’impatto. La commissione ha invece ribaltato la prospettiva: la tecnologia deve arrivare a prevenire simili situazioni e migliorare le condizioni di sicurezza delle strade.