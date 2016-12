Cinque stelle su otto ruote: ecco il camper che si crede la suite di un grande albergo

Definirlo camper è piuttosto riduttivo. L'ultimo nato in casa American Coach è più una vera e propria suite su otto ruote, dotata di tutti i comfort immaginabili. I numeri: in circa 14 metri trovano spazio due bagni, un soggiorno, una camera da letto, una cucina. E ancora tre televisori, due divani, lavatrice, lavastoviglie, frigorifero... Il costo? 700mila dollari, pari a circa 623mila euro. Ma attenzione: per guidare questo camper, ovviamente, non basta la patente normale.