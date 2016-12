2 febbraio 2015 Cina, lotta nel fango? Démodé... Per capodanno meglio combattere nel tofu Nella provincia di Guangdong, nel sud del Paese, ci si prepara a festeggiare il nuovo anno lunare con due tonnellate di latte e tofu e una piscina gonfiabile Tweet google 0 Invia ad un amico

12:07 - Paese che vai usanza, che trovi. E così in Cina, messa in soffitta e bollata come démodé la lotta nel fango, si passa alla lotta nel tofu. Nella provincia di Guangdong, nel sud del Paese, ci si prepara infatti a festeggiare il nuovo anno lunare, che cadrà il 19 febbraio, con due tonnellate di latte e tofu e una piscina gonfiabile: questa l'attrazione su cui puntano le autorità locali per richiamare i milioni di turisti che si muoveranno per le vacanze del capodanno cinese.