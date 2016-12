California, un 42enne diventa il primo parà a lanciarsi e atterrare senza paracadute

Un paracadutista 42enne, Luke Aikins, per la prima volta nella storia si è lanciato senza paracadute da un aereo, atterrando poi illeso in una rete di 30x30 metri stesa al Big Sky movie ranch in California. Ad attenderlo a terra la moglie Monica e il figlio di 4 anni, Logan. Aikins si è lanciato assieme ad altri 3 paracadutisti, che poi hanno aperto il paracadute lasciandolo solo nell'ultimo tratto di caduta libera.