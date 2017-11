Non bisogna essere per forza dei supereroi per entrare nel libro dei primati, a volte è sufficiente un'idea brillante e un po' di intraprendenza. Da chi costruisce il passeggino più grande del mondo alla donna che ha collezionato più orsacchiotti di quanti sono gli abitanti del paesino in cui vive, nel nuovo Guinness world records 2018 (in Italia edito da Mondadori) tra sportivi e fenomeni ci sono anche i personaggi con le passioni più bizzarre del mondo.