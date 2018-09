Baltimora, per la tartaruga ferita viene costruita una sedia a rotelle con i LEGO

Il personale del Maryland zoo di Baltimora ha trovato una tartaruga ferita e con diverse fratture che si aggirava per il Druid Hill Park. L’esemplare è stato operato e qualche settimana dopo è stato messo su una speciale sedia a rotelle, fatta con i mattoncini LEGO e un mastice idraulico. "Non fanno sedie a rotelle di taglia tartaruga. Quindi, abbiamo disegnato alcuni schizzi di una sedia a rotelle personalizzata e li abbiamo mandati ad un amico che è un appassionato di LEGO”, queste le parole di Garret Fraess, veterinaria dello zoo.



Il consueto trattamento sanitario avrebbe ostacolo la deambulazione della tartaruga, per questo lo staff ha pensato ad una speciale soluzione. Le tartarughe guariscono in molto più tempo rispetto ai mammiferi e agli uccelli, dal momento che il loro metabolismo è più lento, quindi, probabilmente, l’esemplare in questione utilizzerà la sua sedia durante tutto l'inverno e la primavera, o comunque fino a quando il guscio non sarà completamente guarito.