Australia, tempesta di fulmini illumina il cielo della capitale

Uno spettacolo unico quello immortalato dal fotografo australiano Matt Tomkins a Canberra lo scorso 23 gennaio: lampi e fulmini squarciano il cielo della città. Sembrerebbe l’apocalisse, ma è "solo" un fenomeno atmosferico che ha lasciato il professionista senza parole. O quasi: "Non potevo crederci, era una follia. Il lampo era sopra di me", ha detto il videomaker che è riuscito a catturare il tutto attraverso una ripresa in time-lapse. Una simile tempesta di lampi e fulmini non si vedeva nella capitale australiana da anni.