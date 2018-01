Ascolta la sigla di "Game of Thrones" suonata con delle calcolatrici

La sigla della celebre serie tv "Game of Thrones" sembra ormai conosciuta in tutto il mondo, ma nessuno aveva probabilmente immaginato di poterla suonare utilizzando semplicemente delle calcolatrici. E' proprio questa l'incredibile trovata di uno youtuber giapponese che sul suo canale "It's a small world" ha pubblicato una clip in cui si esibisce nel famoso motivetto sfruttando il suono prodotto dai tasti di ben quattro calcolatrici come se si trattasse di una pianola.



Per l'autore non si tratta della prima performance di questo genere: sul canale YouTube è possibile trovare infatti altri brani internazionali suonati sempre con lo stesso strumento, variando da Ed Sheeran alle colonne sonore di film come "Pirati dei Caraibi" e "Star Wars".