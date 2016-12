Panini in Business class ripieni di aghi

foto Ap/Lapresse 15:37 - Delta Airlines nella bufera dopo il ritrovamento di alcuni aghi all'interno di cinque panini al tacchino serviti ai passeggeri di quattro differenti aeroplani, uno diretto a Minneapolis, uno a Seattle e due ad Atlanta. Sul banco degli imputati la società di catering di Amsterdam che ha preparato i panini poi serviti in Business class. Un uomo è rimasto ferito e l'Fbi indaga per capire come possa essere successo. - Delta Airlines nella bufera dopo il ritrovamento di alcuni aghi all'interno di cinque panini al tacchino serviti ai passeggeri di quattro differenti aeroplani, uno diretto a Minneapolis, uno a Seattle e due ad Atlanta. Sul banco degli imputati la società di catering di Amsterdam che ha preparato i panini poi serviti in Business class. Un uomo è rimasto ferito e l'Fbi indaga per capire come possa essere successo.

Le condizioni del passeggero rimasto ferito non destano alcuna preoccupazione. Ma quanto accaduto non può passare sotto silenzio e l'Fbi di Atlanta ha aperto un'indagine.



I panini con gli aghi al loro interno sono stati preparati ad Amsterdam dalla società di catering Gate Gourmet e sono stati serviti ai passeggeri di Business class. La stessa compagnia aerea si è messa a disposizione degli inquirenti. La portavoce della Gate Gourmet, Christina Ulosevich, ha assicurato che un simile incidente non si è registrato su altri voli e che la società non riesce a spiegarsi come gli aghi siano finiti nei panini.