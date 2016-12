17 aprile 2015 Afghanistan, medico vive con 400 scorpioni e usa il loro veleno per curare i pazienti "Il mio metodo funziona al 100%", assicura. "Persone da ogni parte del mondo vengono da me per farsi curare e rimangono soddisfatti", aggiunge Tweet google 0 Invia ad un amico

16:07 - Il giovane medico afghano Amin Shirzad vive con più di 400 scorpioni. Li alleva per estrarne il veleno che poi usa per curare i suoi pazienti dall'epilessia, dall'emicrania e dalla vitiligine. "Il mio metodo funziona al 100%", assicura. "Persone da ogni parte del mondo vengono da me per farsi curare e rimangono soddisfatti", aggiunge. Fin da piccolo Amin ha vissuto con gli scorpioni, che il padre - anch'egli medico - allevava e usava con i pazienti. E' stato punto molte volte e ora il suo sangue è resistente agli effetti del veleno.