A Capodanno notte più lunga di un secondo per sincronizzare tempo

La notte di Capodanno sarà più lunga di un secondo: alle 23:59:59, infatti, gli orologi aspetteranno un secondo in più prima di entrare nell'anno nuovo. Il motivo è il calcolo del secondo intercalare, un "trucco" per sincronizzare il tempo con la rotazione del pianeta. In Italia, però, a causa del fuso orario l'aggiunta del secondo avverrà all'una del primo gennaio. L'intercalare è stato utilizzato per la prima volta nel 1972.