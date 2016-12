10 aprile 2014 Russia, misteriosi cerchi di cemento costruiti dai nazisti durante la guerra Le basi sono state nascoste dai sovietici dopo il secondo conflitto mondiale

10:38 - Rampe di lancio per missili o per oggetti volanti sperimentali. Sono queste le ipotesi più concrete sull'utilizzo di alcuni enormi cerchi di cemento presenti nel nord della Russia, costruiti dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Le basi, abbandonate per oltre 60 anni, sono state nascoste dalle autorità sovietiche dopo la fine del conflitto. Ora sono sommerse dalle acque, ma cresce la curiosità sulla loro funzione.

I cerchi di cemento si trovano vicino al villaggio di Liinakhamari, sulle coste del gelido Mare di Barents, una località spersa nella tundra russa. Le basi furono costruite dalla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, ma è mistero sul loro utilizzo. Le teorie più concrete sono due. Le strutture servivano come rampa di lancio di missili in direzione del mare, verso navi sovietiche di passaggio. L'ipotesi più affascinante è quella riguardante possibili oggetti volanti sperimentali progettati dagli scienziati tedeschi, come navicelle o dischi rotanti.



Le autorità sovietiche hanno tenuto nascosto all'opinione pubblica per decenni questo luogo, che ora è sommerso dalle acque. Proprio per questo le ricerche su questi cerchi sono difficoltose.