Robot sfida umano a ping pong

12:26 - Si chiama UHTTR-1, è il robot creato dal meccanico industriale Ulf Hoffmann appositamente per giocare a ping pong con l'aiuto di una telecamera montata. Lo sviluppo del progetto ha richiesto due anni: il braccio "bionico" è in grado di giocare perfettamente in modo passivo. Reagisce a tutti gli stimoli che arrivano dal suo sfidante e non sbaglia un colpo. Una sfida decisamente impari.