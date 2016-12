Ospedale che vai, pasto che trovi

08:53 - Se non è digiuno totale ci assomiglia molto. Il pasto servito ai malati degli ospedali polacchi è in assoluto il più minimalista tra tutti quelli fotografati dai pazienti e condivisi sui social network: mezzo cetriolo, un pezzetto di burro, una fetta di pane e un tozzo di formaggio. Decisamente più fortunati i degenti californiani che possono addentare pure in corsia un cheeseburger con annesse patatine fritte. Per i parigini invece, non manca la tradizionale baguette. Guarda le foto che arrivano dagli ospedali di tutto il mondo, raccolte dal sito Buzzfeed.com.