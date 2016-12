19 settembre 2014 Offresi fidanzata da condividere a Shanghai

Il ragazzo non ha i soldi per l'iPhone 6 Non aveva abbastanza denaro per acquistare il nuovo iPhone 6, così un giovane ha pensato di "affittare" la sua fidanzata a estranei. Ma solo per attività innocenti.

09:15 - Ha pure pubblicato il listino prezzi: circa 1 euro all'ora, 6 al giorno e 63 al mese (10, 50 e 500 RMB). Sono le tariffe che un giovane di Shanghai ha fissato per "l'affitto" della sua fidanzata, in modo tale da raccogliere un pò di denaro e comprarsi il nuovissimo gioiellino della Apple, l'iPhone 6. Xiao Ai, la sua ragazza, aveva anche un profilo completo in cui venivano chiaramente indicati altezza, peso e una foto che dimostra la sua avvenenza. Tra i servizi inclusi nel prezzo, specifica il fidanzato nell'annuncio pubblicato vicino al Songjiang University campus, c'è la possibilità di mangiare o studiare assieme a Xiao, ma non quella di "andare oltre". A detta di molti, però, intervenuti in vari post su Weibo, il twitter cinese, il ragazzo è comunque andato oltre.