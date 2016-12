Motociclista travolto da un tir: miracolosamente illeso in Brasile

14:55 - Un motociclista è sopravvissuto miracolosamente a un incidente avvenuto nei giorni scorsi a Bahia, in Brasile. Le telecamere di sicurezza hanno registrato le immagini di questa carambola: nelle immagini si vede un camion fermo a lato della strada immettersi nel traffico apparentemente senza accorgersi del motociclista. Il biker viene travolto, scivola in qualche modo fra le ruote del Tir e rimane illeso. Subito dopo il camion continua per la sua strada come nulla fosse, mentre l'uomo si rialza e raggiunge a piedi la propria moto.