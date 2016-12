31 marzo 2014 Il Duomo di Milano va in pezzi: arrivano due riproduzioni in versione Lego Il simbolo di Expo 2015 è stato realizzato da un artista con oltre 100.000 mattoncini Lego. Sarà esposto al Museo del Duomo e all’aeroporto di Malpensa Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:45 - A pochi mesi da Expo2015 i milanesi avranno tre Cattedrali. Il celebre Duomo in gotico italiano sarà infatti, affiancato da due riproduzioni realizzate con i celebri mattoncini Lego. Ciascuna scultura è alta circa un metro e dieci centimetri, è lunga un metro e 80 e pesa più di 60 chili. Replica fedelmente colonne, rosoni e guglie del Duomo di Milano, utilizzando solamente pezzetti di plastica a incastro. Per ultimarla sono stati necessari mesi di lavoro di un team di cinque persone gestite direttamente dal creatore, l'artista inglese Duncan Titmarsch Duncan.



Il progetto è stato realizzato da Lego, Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e Sea. Le due opere d’arte saranno esposte al pubblico a partire dal 2 aprile presso il nuovo Grande Museo del Duomo (Piazza del Duomo, 12) e, grazie a Sea, presso l'area Schengen dell'aeroporto di Milano Malpensa, per la gioia di bambini, adulti e appassionati in attesa del loro volo.



Qualche curiosità: il Duomo ha 135 guglie, 164 finestroni di cui 55 con vetri istoriati e circa 3600 opere di scultura di cui 150 doccioni, 96 giganti e 746 peducci. È visitato ogni anno da oltre cinque milioni di persone.