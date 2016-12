14 agosto 2014 Cina, addio ai cuochi e ai camerieri

13:04 - "Mia figlia mi ha chiesto di inventarmi qualcosa. A lei non piacciono i lavori domestici". Così Song Yugang, proprietario di un nuovo ristorante di Kunshan, in Cina, ha riempito sala e cucina di robot. Due accolgono i clienti alla porta, tre saltano in padella verdure e carne e preparano ravioli e pasta in cucina, e i restanti sei portano i piatti a tavola. Il costo? Meno di 5mila euro, pari allo stipendio annuale, nel Paease, di un dipendente.

"E non si ammalano né chiedono le ferie - ironizza Yugang -. Due ore di ricarica garantiscono cinque ore di servizio".



Da qualche tempo la Cina punta molto sui robot, complice l'aumento del costo del lavoro. Lo scorso anno, Pechino ha sorpassato il Giappone ed è attualmente il Paese che, al mondo, li utilizza maggiormente.