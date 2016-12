19 giugno 2014 Autobus investe alce ubriaco e i chilometri segnano il "numero del diavolo" Inquietante scoperta sul contachilometri di un bus che viaggiava da Minsk a Kiev: dopo aver accidentalmente investito un alce, i km sono schizzati a 666,6 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:07 - "Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è seicentosessantasei." Così recita l'Apocalisse, e l'uomo in questione questa volta non è Satana bensì un alce, per di più ubriaco. Una bufala? No, tutto vero. Due giorni fa, un alce è stato investito da un autobus che viaggiava dalla capitale Bielorussa Minsk a Kiev. L'animale stava attraversando imprudentemente la strada stordito dall'odore della frutta marcia che, in questa stagione sopratutto, è motivo di incidenti per questa e altre specie. L'inquietante scoperta dopo l'impatto è stata il contachilometri del bus che improvvisamente è schizzato alla cifra 666,6, il cosiddetto "numero della bestia" utilizzato dai satanisti per invocare Lucifero in persona. L'autista Isaac Voronoff l'ha presa con una risata, i passeggeri superstiziosi con qualche preghiera in più per scacciare via la "maledetta presenza".