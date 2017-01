Stress idrico per una città su quattro Acqua di bassa qualità per milioni

Una città su quattro, nel mondo, soffre di stress idrico . Milioni di persone attingono a fonti d'acqua di bassa qualità a causa dell'elevata presenza di sedimenti . E' quanto emerge dal rapporto "Water Blu Print", stilato dall' organizzazione no profit The Nature Conservancy dopo l'analisi dello stato dell'acqua in oltre 500 città di medio-grandi dimensioni, comprese le 100 più grandi del mondo.

"Queste città rappresentano 21.800 miliardi dollari in attività economiche, e il 48% del Pil mondiale. E una città su 4 delle 500 e una su 3 tra le top 100 si trovano ad affrontare lo stress idrico", si legge nel rapporto.



La scarsità delle risorse idriche e l'inquinamento delle fonti costringono le città a cercare acqua pulita al di là dei loro confini: "Le maggiori 100 città del mondo movimentano 3,2 milioni di metri cubi di acqua ogni giorno per più di 5.700 km, più o meno la distanza tra New York e Parigi, per superare carenze idriche locali o inquinamento. Vengono spesi quasi 90 miliardi di dollari nella costruzione di infrastrutture in grado di offrire acqua ogni anno".



A detta degli esperti, la situazione non è però irreversibile. Ma serve un cambio di passo: "Proteggere l'acqua prima che raggiunga le città può essere più economico e più efficiente del trattarla dopo che è stata inquinata e ci sono molte opportunità per migliorarne la qualità. Se oggi si valorizza maggiormente la natura, compresa la protezione delle foreste, il rimboschimento e il miglioramento delle pratiche agricole, più di 700 milioni di persone potrebbero ricevere una migliore qualità delle acque".