Nuova Caledonia, l'impianto fotovoltaico sarà a forma di cuore

16:44 - Un impianto solare a a forma di cuore sta per essere costruito in Nuova Caledonia dall'azienda Conergy. Comincerà a produrre energia elettrica per 750 abitazioni a partire dal prossimo anno. L'impianto eviterà l'immissione in atmosfera di due milioni di tonnellate di anidride carbonica durante 25 anni di attività riducendo la dipendenza da petrolio, gas e carbone del territorio francese d'oltremare.

Ispirato al "Coeur de Voh" - L'impianto a forma di cuore sarà realizzato con 7.888 pannelli e sarà situato a Grand Terre, l'isola più grande della Nuova Caledonia. Il disegno è ispirato al "Coeur de Voh" ("Cuore di Voh"), una foresta di mangrovie dell'isola che ha assunto naturalmente la forma di un cuore.



L'impianto più bello di sempre - David McCallum della Conergy Australia ha detto: "L'impianto solare "Cuore della Nuova Caledonia" sarà un punto di riferimento per l'energia pulita. Sarà probabilmente il primo impianto fotovoltaico bello del mondo e, probabilmente, il più bello di sempre".