Nido House, realizzata in Italia la casa di cartone che dice addio alle fonti fossili

La "casetta di cartone", progettata dall'architetto Francesca Fadalti, è stata presentata in occasione della manifestazione di giardinaggio Orticolario. La struttura occupa uno spazio di 16 metri quadri e no, non si sfalda con piogge e temporali e non viene trascinata via dal vento. Oltre al cartone, infatti, sono stati utilizzati anche pneumatici riciclati per realizzare la falda del tetto, il rivestimento degli infissi e lo "zoccolo" perimetrale.



Materiali riutilizzabili - Grazie a un modulo fotovoltaico con potenza 270 Wp, la costruzione è in grado di alimentare senza problemi le varie utenze domestiche attingendo alla sola energia solare. Non solo. Oltre a essere ecologica e off-grid, Nido House rappresenta un "tesoretto verde": i materiali di cui è composta, infatti, possono essere a loro volta riciclati o riusati a fine vita.