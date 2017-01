Siena, i vecchi pneumatici si trasformano in un campetto da calcio per detenuti

La gomma dei copertoni è stata trasformata in granuli utilizzati per realizzare la pavimentazione del campo sportivo dell'Istituto penitenziario Santo Spirito. In una nota Ecopneus afferma di aver creato uno spazio di 150 metri quadrati ricavato all'interno delle mura perimetrali del carcere in cui sono stati impiegati ben 2.350 chili di gomma riciclata.



Un milione di tonnellate di gomme riciclate - Dal settembre 2011, in Italia è stato raccolto e recuperato un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso, per un peso complessivo equivalente a quello di otto navi da crociera. Le regioni più virtuose sono Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia. Gli scarti vengono trasformati in "polverino" per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l'edilizia, ma anche per produrre nuova energia e cemento.