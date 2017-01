Pneumatici "green" prodotti dalla buccia del riso: efficienti come quelli normali

Dagli Stati Uniti arrivano le gomme a basso impatto ambientale prodotte a partire dalla lolla del riso. L'azienda americana Goodyear ha annunciato di aver messo a punto una tecnologia che consente di sfruttare la silice contenuto in questa sostanza naturale per ricavarne il silicio. Il risultato: pneumatici riciclabili che riducono l'attrito con l'asfalto e di conseguenza le emissioni, offrendo le stesse prestazioni delle gomme di tipo tradizionale.

Dai campi al battistrada - I ricercatori hanno impiegato quattro anni per riuscire a convertire la silice presente nella buccia dei chicchi di riso in silicio, un materiale impiegato per la costruzione di gomme per auto e altri veicoli. Il vantaggio principale dei copertoni ecologici è l'abbattimento dell'attrito tra gomma e asfalto, che garantisce un netto taglio dei consumi e delle emissioni inquinanti senza penalizzare comfort e prestazioni.



Le proprietà della lolla - La lolla costituisce il rivestimento esterno di diversi cereali, ma diventa materiale di scarto nella fase di lavorazione del prodotto destinato alla vendita in ambito alimentare. La disponibilità di circa 80 milioni di tonnellate all'anno di lolla di riso apre quindi scenari molto interessanti per la produzione di gomme "green", permettendo di ottimizzare i costi e ridurre l'impatto ambientale. I primi pneumatici derivati dalla buccia di riso potrebbero essere disponibili sul mercato entro il 2016.